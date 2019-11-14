Viabilità Roma Regione Lazio del 14-11-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 14 NOVEMBRE 2019 ORE 16.20 FEDERICO ASCANI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE FEDERICO ASCANI
PARTIAMO DALLA FLACCA DOVE CI SONO CODE PER INCIDENTE TRA TERRACINA E SPERLONGA, NELLE DUE DIREZIONI
SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA PONTINA E LA TUSCOLANA IN INTERNA INVECE CODE A TRATTI TRA LABARO E PRENESTINA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE DA PORTONACCIO AL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
CI SPOSTIAMO A NORD SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI
CODE ANCHE SULLA CASSIA VEIENTANA TRA VIA DI SANTA CORNELIA E FERMELLO VERSO VITERBO
SULLA VIA ARDEATINA TRAFFICO CONGESTIONATO TRA VIA DELLA FALCOGNANA E VIA DI CASTEL DI LEVA NELLE DUE DIREZIONI
SULLA CASILINA RALLENTAMENTI TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NEI DUE SENSI
RICORDIAMO INFINE CHE DOMANI 15 NOVEMBRE ENTRA IN VIGORE L’OBBLIGO DI AVERE A BORDO LE CATENE DA NEVE O PNEUMATICI INVERNALI SULLE STRADE E AUTOSTRADE A RISCHIO DELLA REGIONE LAZIO. MAGGIORI DETTAGLI SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
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