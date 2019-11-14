Viabilità Roma Regione Lazio del 14-11-2019 ore 17:15
Più informazioni su
VIABILITÀ 14 NOVEMBRE 2019 ORE 17.05 FEDERICO ASCANI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE FEDERICO ASCANI
PARTIAMO DAL RACCORDO:
IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA PONTINA E LA TUSCOLANA IN INTERNA INVECE CODE A TRA TIBURTINA E PRENESTINA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRAFFICO RALLENTATO DALLA TANGENZIALE EST AL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO
SULLA CASILINA RALLENTAMENTI TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NEI DUE SENSI
CI SPOSTIAMO A NORD SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI
RICORDIAMO INFINE CHE DOMANI 15 NOVEMBRE ENTRA IN VIGORE L’OBBLIGO DI AVERE A BORDO LE CATENE DA NEVE O PNEUMATICI INVERNALI SULLE STRADE E AUTOSTRADE A RISCHIO DELLA REGIONE LAZIO. MAGGIORI DETTAGLI SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
AL MOMENTO È TUTTO ADESSO UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral