Viabilità Roma Regione Lazio del 14-11-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ 14 NOVEMBRE 2019 ORE 17.35 FEDERICO ASCANI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE FEDERICO ASCANI
INZIAMO COL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA PONTINA E L’APPIA
IN INTERNA INVECE CODE A TRA LABARO E PRENESTINA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRAFFICO RALLENTATO DALLA TANGENZIALE EST AL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO
SULLA COLOMBO CODE TRA IL RACCORDO E VIA DI MALEFEDE IN DIREZIONE OSTRIA
SULLA CASILINA RALLENTAMENTI TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NEI DUE SENSI
CI SPOSTIAMO A NORD SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI
RICORDIAMO INFINE CHE DOMANI 15 NOVEMBRE ENTRA IN VIGORE L’OBBLIGO DI AVERE A BORDO LE CATENE DA NEVE O PNEUMATICI INVERNALI SULLE STRADE E AUTOSTRADE A RISCHIO DELLA REGIONE LAZIO. MAGGIORI DETTAGLI SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
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