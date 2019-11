Viabilità Roma Regione Lazio del 14-11-2019 ore 18:45

VIABILITÀ 14 NOVEMBRE 2019 ORE 18.35 FEDERICO ASCANI

INZIAMO COL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE CI SONO CODE PER INCIDENTE TRA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE

ANCHE SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA INCROCIO VIA DELLA CASTAGNETTA IN DIREZIONE APRILIA

SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA ROMA FIUMICINO E L’APPIA

MENTRE IN INTERNA CODE TRA LABARO E PRENESTINA

SULLA ROMA FIUMICINO CODE A TRATTI TRA COLOMBO E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

SULLA CASILINA RALLENTAMENTI TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NEI DUE SENSI

CI SPOSTIAMO A NORD SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI

RICORDIAMO INFINE CHE DOMANI 15 NOVEMBRE ENTRA IN VIGORE L’OBBLIGO DI AVERE A BORDO LE CATENE DA NEVE O PNEUMATICI INVERNALI SULLE STRADE E AUTOSTRADE A RISCHIO DELLA REGIONE LAZIO. MAGGIORI DETTAGLI SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

AL MOMENTO È TUTTO ALLA PROSSIMA EDIZIONE

