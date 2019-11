Viabilità Roma Regione Lazio del 14-11-2019 ore 19:15

VIABILITÀ 14 NOVEMBRE 2019 ORE 19.05 ALESSIO CONTI

BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

RIMOSSO L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELL’A24, RESTANO RALLENTAMENTI TRA TANGENZIALE EST E IL RACCORDO ANULARE, IN INGRESSO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE

SULLA PONTINA ANCORA CODE PER INCIDENTE TRA VIA DELLA MAGGIONA E VIA LAURENTINA VERSO APRILIA

SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA ROMA FIUMICINO E L’APPIA

MENTRE IN INTERNA CODE TRA LABARO E PRENESTINA

SULLA ROMA FIUMICINO CODE A TRATTI TRA COLOMBO E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

CODE SULLA COLOMBO VERSO OSTIA TRA TORRINO E ACILIA

INCOLONNAMENTI SEMPRE VERSO OSTIA ANCHE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DA PIAZZA UMBERTO NOBILE AL PONTE DELLA SCAFA

INFINE CODE PER INCIDENTE SULL’AURELIA ALL’ALTEZZA DI TORRIMPIETRA IN DIREZIONE LADISPOLI

RICORDIAMO INFINE CHE DOMANI 15 NOVEMBRE ENTRA IN VIGORE L’OBBLIGO DI CATENE DA NEVE A BORDO O PNEUMATICI INVERNALI SULLE STRADE E AUTOSTRADE A RISCHIO DELLA REGIONE LAZIO. MAGGIORI DETTAGLI SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO è TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTà STRADALE

Servizio fornito da Astral