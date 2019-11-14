Viabilità Roma Regione Lazio del 14-11-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ 14 NOVEMBRE 2019 ORE 19.35 ALESSIO CONTI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON LE CODE PER INCIDENTE SULL’AURELIA ALL’ALTEZZA DI TORRIMPIETRA VERSO LADISPOLI
SULLA PONTINA RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA LAURENTINA VERSO APRILIA, MA PER UN ALTRO INCIDENTE SI STA IN CODA TRA CASTEL ROMANO E MONTE D’ORO VERSO POMEZIA
SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA ROMA FIUMICINO E L’APPIA
MENTRE IN INTERNA CODE TRA LABARO E PRENESTINA
SULLA CASSIA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI
CODE A TRATTI TRA TORRENOVA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
SULL’APPIA CODE A TRATTI TRA LA VIA DEI LAGHI E ALBANO LAZIALE VERSO I CASTELLI
VERSO OSTIA
CODE SULLA COLOMBO TRA TORRINO E ACILIA E
INCOLONNAMENTI SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DA PIAZZA UMBERTO NOBILE AL PONTE DELLA SCAFA
RICORDIAMO INFINE CHE DOMANI 15 NOVEMBRE SCATTA L’OBBLIGO DI PORTARE CATENE DA NEVE A BORDO O MONTARE PNEUMATICI INVERNALI SULLE STRADE E AUTOSTRADE A RISCHIO NEVE E GHIACCIO DELLA REGIONE LAZIO. MAGGIORI DETTAGLI SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO è TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E A Più TARDI
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