Viabilità Roma Regione Lazio del 14-11-2020 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 14 NOVEMBRE 2020 0RE 15.20 UMBERTO VERINI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

INZIAMO DALLA A1 FIRENZE ROMA SULLA QUALE HA AVUTO LUGO UN INCIDENTE TRA I CASELLI DI PONZANO ROMANO E MAGLIANO SABINA, PRESTARE ATTENZIONE

TRAFFICO RALLENTATO SU VIA DI VERMICINO NEI DUE SENSI TRA VIA DEL PADIGLIONE E LA VIA CASILINA

E SULLA STESSA VIA CASILINA DISAGI AL MOMENTO TRA FINOCCHIO E FONTANA CANDIDA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ

STESSA SITUAZIONE SU VIA SELCIATELLA TRA LO SVINCOLO CON LA PONTINA E VIA CARANO IN DIREZIONE APRILIA

CI SPOSTIAMO SUI MEZZI PUBBLICI, RAMMENTANDO AGLI UTENTI CHE OGGI E DOMANI SONO CHIUSE LE STAZIONI DELLA METROA SPAGNA E FLAMINIO SU DISPOSIZIONE DELLE AUTORITA’

OGGI INOLTRE CHIUSURA DEL SERVIZIO METROPOLITANO ANTICIPATO ALLE ORE 23.30 ANZICHE’ ALL’UNA E MEZZA

CHIUDIAMO CON LA SITUAZIONE SANITARIA LEGATA AL COVID 19 INVITANDO TUTTI I CITTADINI AD INDOSSARE SEMPRE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MANTENENDO IL DISTANZIAMENTO. SONO ANCHE VIETATI TUTTI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI IDENTIFICATE CON DIFFERENTI FASCE DI ALLERTA SANITARIA SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE DI STUDIO, LAVORO O NECESSITÀ MOTIVI PER I QUALI È TASSATIVA LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE.

DA UMBERTO VERINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Servizio fornito da Astral