Viabilità Roma Regione Lazio del 14-11-2020 ore 18:30
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VIABILITÀ DEL 14 NOVEMBRE 2020 0RE 18.20 UMBERTO VERINI
UNA BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INIZAMO DALLA VIA CASSIA SULLA QUALE IL TRAFFICO AL MOMENTO È INTENSO E RALLENTATO TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA CASILINA TRA LE STAZIONI DI PANTANO E FONTANA CANDIDA NEI DUE SENSI
SULLA VIA APPIA SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO E GENZANO
E SI RALLENTA SU VIA DEI CASTELLI ROMANI NEI DUE SENSI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MATTEOTTI
PASSIAMO AI SUI MEZZI PUBBLICI, RAMMENTANDO AGLI UTENTI CHE OGGI È PREVISTA LA CHIUSURA ANTICIPATA DEL SERVIZIO METROPOLITANO ALLE ORE 23.30 ANZICHE’ ALL’UNA E MEZZA
CHIUDIAMO CON LA SITUAZIONE SANITARIA LEGATA AL COVID 19 INVITANDO TUTTI I CITTADINI AD INDOSSARE SEMPRE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MANTENENDO IL DISTANZIAMENTO. SONO ANCHE VIETATI TUTTI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI IDENTIFICATE CON DIFFERENTI FASCE DI ALLERTA SANITARIA SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE DI STUDIO, LAVORO O NECESSITÀ
DA UMBERTO VERINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
Servizio fornito da Astral