Viabilità Roma Regione Lazio del 14-11-2021 ore 09:30

IN APERTURA

LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO

L’ ALLERTA METEO DI COLORE GIALLO

PER LA GIORNATA DI OGGI

SONO PREVISTE PRECIPITAZIONI ISOLATE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O BREVE TEMPORALE

IN PARTICOLARE SUI SETTORI COSTIERI MERIDIONALI.

CAMBIAMO ARGOMENTO

LA VIABILITA’

TRAFFICO REGOLARE SULLE MAGGIORI AUTOSTRADE

COMPRESO IL RACCORDO

NELLE DUE CARREGGIATE

RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA NOMENTANA

TRA TOR LUPARA E MENTANA

AL MOMENTO PERMANGONO RALLENTAMENTI

NEI DUE SENSI DI MARCIA

GLI EVENTI NELLA CAPITALE

NELLA GIORNATA DI OGGI

CONSUETA PEDONALIZZAZIONE DI VIA DEI FORI IMPERIALI

A TAL PROPOSITO RICORDIAMO CHE NELLA GIORNATA DI OGGI SARA’ POSSIBILE PERCORRERE IL NUOVO ITINERARIO PEDONALE

CHE VA DAI FORI IMPERIALI FINO ALLA STAZIONE TERMINI

IN ZONA VIALE TOGLIATTI

CHIUSA AL TRAFFICO VIALE FRANCESCHINI

PER LA MANIFESTAZIONE ARTI E SAPORI D’ITALIA

RESTIAMO IN TEMA DI EVENTI

A PRATI CHIUSA VIA ANDREA DORIA

PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA FESTA DI SAN GIUSEPPE

ATTIVE MODIFICHE E DEVIAZIONI DI PERCORSO

DELLE LINEE BUS DI ZONA

INFINE PER IL TRASPORTO CAPITOLINO

OGGI PER LAVORI IN VIA BRESADOLA

LE LINEE TRAM 5 E 14 SONO SOSTITUITI DAL TRAM 514

MENTRE IL TRAM 19 è SOSTITUITO DA BUS SULL’INTERA TRATTA

