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Viabilità Roma Regione Lazio del 14-11-2021 ore 12:30

di - 14 Novembre 2021 - 12:30

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    VIABILITÀ DEL 14 NOVEMBRE 2021 ORE 12.20 MARCO CILUFFO
    BEN TROVATI DA MARCO CILUFFO E DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    TRAFFICO SI PRESENTA REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE MAGGIORI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
    BREVI CODE PER TRAFFICO
    SULLA VIA CASSIA TRA IL BIVIO PER BASSANO E SUTRI
    E PROSEGUENDO IL LOCALITA’ MADONNA DEL LORETO
    IN DIREZIONE DI VITERBO
    ALTRE CODE QUI NELLE DUE DIREZIONI
    SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E BORGATA FINOCCHIO
    PER GLI EVENTI NELLA CAPITALE
    IN ZONA CENTRO
    FINO ALLE ORE 19:00
    CHIUSA VIA ANDREA DORIA
    PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA FESTA DI SAN GIUSEPPE
    SEMPRE PER GLI EVENTI
    IN ZONA COLLI ANIENE FINO ALLE ORE 23:00
    CHIUSA AL TRAFFICO VIALE FRANCESCHINI
    PER LA MANIFESTAZIONE ARTI E SAPORI D’ITALIA

    ATTIVE MODIFICHE E DEVIAZIONI DI PERCORSO
    DELLE LINEE BUS DI ZONA
    INFINE PER IL TRASPORTO CAPITOLINO
    PER LAVORI IN VIA BRESADOLA E PIAZZA DEI GERANI
    FINO A FINE SERVIZIO DI OGGI LE LINEE TRAM 5 E 14
    SONO SOSTITUITI DAL PROVVISORIO TRAM 514
    MENTRE PER IL TRAM 19 è SOSTITUITO DA BUS SULL’INTERA TRATTA
    PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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