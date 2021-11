Viabilità Roma Regione Lazio del 14-11-2021 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 14 NOVEMBRE 2021 ORE 12.20 MARCO CILUFFO

BEN TROVATI DA MARCO CILUFFO E DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO SI PRESENTA REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE MAGGIORI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

BREVI CODE PER TRAFFICO

SULLA VIA CASSIA TRA IL BIVIO PER BASSANO E SUTRI

E PROSEGUENDO IL LOCALITA’ MADONNA DEL LORETO

IN DIREZIONE DI VITERBO

ALTRE CODE QUI NELLE DUE DIREZIONI

SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E BORGATA FINOCCHIO

PER GLI EVENTI NELLA CAPITALE

IN ZONA CENTRO

FINO ALLE ORE 19:00

CHIUSA VIA ANDREA DORIA

PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA FESTA DI SAN GIUSEPPE

SEMPRE PER GLI EVENTI

IN ZONA COLLI ANIENE FINO ALLE ORE 23:00

CHIUSA AL TRAFFICO VIALE FRANCESCHINI

PER LA MANIFESTAZIONE ARTI E SAPORI D’ITALIA

ATTIVE MODIFICHE E DEVIAZIONI DI PERCORSO

DELLE LINEE BUS DI ZONA

INFINE PER IL TRASPORTO CAPITOLINO

PER LAVORI IN VIA BRESADOLA E PIAZZA DEI GERANI

FINO A FINE SERVIZIO DI OGGI LE LINEE TRAM 5 E 14

SONO SOSTITUITI DAL PROVVISORIO TRAM 514

MENTRE PER IL TRAM 19 è SOSTITUITO DA BUS SULL’INTERA TRATTA

PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral