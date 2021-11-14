Viabilità Roma Regione Lazio del 14-11-2021 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 14 NOVEMBRE 2021 ORE 12.20 MARCO CILUFFO
BEN TROVATI DA MARCO CILUFFO E DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO SI PRESENTA REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE MAGGIORI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
BREVI CODE PER TRAFFICO
SULLA VIA CASSIA TRA IL BIVIO PER BASSANO E SUTRI
E PROSEGUENDO IL LOCALITA’ MADONNA DEL LORETO
IN DIREZIONE DI VITERBO
ALTRE CODE QUI NELLE DUE DIREZIONI
SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E BORGATA FINOCCHIO
PER GLI EVENTI NELLA CAPITALE
IN ZONA CENTRO
FINO ALLE ORE 19:00
CHIUSA VIA ANDREA DORIA
PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA FESTA DI SAN GIUSEPPE
SEMPRE PER GLI EVENTI
IN ZONA COLLI ANIENE FINO ALLE ORE 23:00
CHIUSA AL TRAFFICO VIALE FRANCESCHINI
PER LA MANIFESTAZIONE ARTI E SAPORI D’ITALIA
ATTIVE MODIFICHE E DEVIAZIONI DI PERCORSO
DELLE LINEE BUS DI ZONA
INFINE PER IL TRASPORTO CAPITOLINO
PER LAVORI IN VIA BRESADOLA E PIAZZA DEI GERANI
FINO A FINE SERVIZIO DI OGGI LE LINEE TRAM 5 E 14
SONO SOSTITUITI DAL PROVVISORIO TRAM 514
MENTRE PER IL TRAM 19 è SOSTITUITO DA BUS SULL’INTERA TRATTA
PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral