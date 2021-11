Viabilità Roma Regione Lazio del 14-11-2021 ore 17:30

VIABILITÀ DEL 14 NOVEMBRE 2021 ORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI

PIOGGIA IN CORSO SUL TERRITORIO, AL RIGUARDO RICORDIAMO L’ALLERTA METEO CON PRECIPITAZIONI SPARSE PREVISTE PER LE PROSSIME ORE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCI E TEMPORALI;

E IL TRAFFICO SI VA INTENSIFICANDO SULLE PRINCIPALI ARTERIE EPR I RIENTRI DAL FINE SETTIMANA;

INIZIAMO DALLA A1 ROMA-NAPOLI DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA COLLEFERRO E VALMONTONE IN DIREZIONE ROMA; PROSEGUENDO SULLA A1 ULTERIORI CODE SONO PRESENTI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, TRA TOR VERGATA E IL RACCORDO VERSO IN CENTRO; SEMPRE IN DIREZIONE DEL RACCORDO INCOLONNAMENTI SULL’APPIA, A PARTIRE DAL BIVIO PER CIAMPINO;

E VEDIAMO LA SITUAZIONE PROPRIO SUL RACCORDO, DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA E TUSCOLANA, IN INTERNA TRA FLAMINIA E TIBURTINA; UN INVITO ALL’ATTENZIONE INFINE PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA NOMENTANA NEI PRESSI DI MONTEROTONDO: A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA MENTANA E MONTEROTONDO NELLE DUE DIREZIONI.

