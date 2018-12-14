Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 07:30
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VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 7.20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO IN AUMENTO, SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA,
IN ESTERNA RALLENTAMENTI E TRA PRENESTINA E NOMENTANA
TRAFFICO INTENSO SUL PERCORSO URBANO DELLA ROMA TERAMO, SI PROCEDE IN FILA IN ENTRATA A ROMA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST.
SEMPRE VERSO ROMA, CODE SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO ANCHE PER INCIDENTE, RALLENTAMENTI DA CASTEL DI DECIMA AL RACCORDO
INCOLONNAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
DA MARIA ROSARIA TORTOLA E’ TUTTO
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