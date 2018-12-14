Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 08:15
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VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 8.05 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SULLA A1 ROMA NAPOLI A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA MEZZI PESANTI ,AL KM 616+000 IN DIREZIONE NAPOLI, SI SONO FORMATE CODE ALL’ALTEZZA DI FERENTINO
PASSIAMO AL RACCORDO DOVE TROVIAMO IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E COLLATINA CODE TRA LA ROMA NAPOLI E LA VIA APPIA E DA QUI RALLENTAMENTI FINO ALLA LAURENTINA
IN ESTERNA UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA FLAMINIA E TRIONFALE PIU’ AVANTI CODE A TRATTI TRA LA PISANA E LA ROMA FIUMICINO PROSEGUENDO INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA CASILINA, TRA VIA DI TOR BELLA MONACA E PRENESTINA E ALL’ALTEZZA DELLA ROMA L’AQUILA; DA QUI SI RALLENTA FINO ALLA BUFALOTTA
TRAFFICO INTENSO SUL PERCORSO URBANO DELLA ROMA TERAMO, CODE IN ENTRATA A ROMA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST NEL SENSO DI MARCIA OPPOSTO SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO
IN DIREZIONE ROMA SULLA PONTINA SI STA IN FILA PRIMA DI APRILIA ALL’ALTEZZA DI VIA SELCIATELLA PER MACCHINE IN PANNE,
RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO E TRA SPINACETO E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO
CODE A TRATTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
PER QUANTO RIGUARDA LA RETE FERROVIARIA IL TRAFFICO SULLA LINEA AV ROMA NAPOLI E’ RALLENTATO IN DIREZIONE ROMA I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RITARDI FINO A 40 MINUTI
DA MARIA ROSARIA TORTOLA E’ TUTTO
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