Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 08:45

SULLA A1 ROMA NAPOLI A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA MEZZI PESANTI ,AL KM 616+000 IN DIREZIONE NAPOLI, SI SONO FORMATE CODE ALL’ALTEZZA DI FERENTINO

PASSIAMO AL RACCORDO DOVE TROVIAMO IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA PRENESTINA, INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E VIA APPIA DA QUI RALLENTAMENTI FINO ALLA CRISTOFORO COLOMBO

IN ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DI CASAL LUMBROSO, TRA LA MAGLIANA E LA PONTINA E ALL’ALTEZZA DELLA ROMA L’AQUILA

SILLA A91 ROMA FIUMICINO TRAFFICO INTENSO CON CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE CENTRO E SULLA COMPLANARE DI IMMISSIONE AL RACCORDO STESSO

TRAFFICO INTENSO SUL PERCORSO URBANO DELLA ROMA TERAMO, CODE IN ENTRATA A ROMA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST NEL SENSO DI MARCIA OPPOSTO SI RALLENTA DA VIA DI TOR CERVARA AL RACCORDO

IN DIREZIONE ROMA SULLA PONTINA SI STA IN FILA ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO ANCHE PER INCIDENTE E PIU’ AVANTI TRA SPINACETO E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO

CODE A TRATTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

PER QUANTO RIGUARDA LA RETE FERROVIARIA IL TRAFFICO SULLA LINEA AV ROMA NAPOLI IN DIREZIONE ROMA, PRECEDENTEMENTE RALLENTATO, STA TORNANDO ALLA NORMALITA’ I TRENI IN VIAGGIO HANNO REGISTRATO RITARDI FINO A 40 MINUTI

