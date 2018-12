Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 09:15

VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 9.05 MARIA ROSARIA TORTOLA

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA LA FLAMINIA E LA TIBURTINA, INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E VIA APPIA DA QUI RALLENTAMENTI FINO ALLA MAGLIANA

IN ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DI CASAL LUMBROSO, TRA LA MAGLIANA E LA PONTINA ,RALLENTAMENTI FINO ALLA PRENESTINA E DA QUI DI NUOVO CODE FINO ALLA TIBURTINA

SULLA A91 ROMA FIUMICINO TRAFFICO INTENSO CON CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE CENTRO PROSEGUENDO CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO IN SENSO OPPOSTO CODE TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO

TRAFFICO INTENSO SUL PERCORSO URBANO DELLA ROMA TERAMO, CODE IN ENTRATA A ROMA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST NEL SENSO DI MARCIA OPPOSTO SI RALLENTA DA VIA DI TOR CERVARA AL RACCORDO

IN DIREZIONE ROMA SULLA PONTINA CODE A TRATTI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA, PIU’ AVANTI SI STA IN FILA TRA SPINACETO E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO

SEMPRE VERSO ROMA:

TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI ACILIA

CODE SULLA VIA APPIA TRA VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO

DA MARIA ROSARIA TORTOLA E’ TUTTO

Servizio fornito da Astral