Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 09:45
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VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 9.35 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA TIBURTINA, INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E VIA APPIA DA QUI RALLENTAMENTI FINO ALLA PONTINA E DI NUOVO IN FILA FINO ALLA VIA DEL MARE
IN ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DI CASAL LUMBROSO, TRA LA MAGLIANA E LA PONTINA, RALLENTAMENTI FINO ALLA CASILINA E DI NUOVO CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA
SULLA A91 ROMA FIUMICINO PER TRAFFICO INTENSO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE CENTRO PROSEGUENDO INCOLONNAMENTI TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO, IN SENSO OPPOSTO SI STA IN FILA TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO .
TRAFFICO INTENSO SUL PERCORSO URBANO DELLA ROMA TERAMO, CODE IN ENTRATA A ROMA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST NEL SENSO DI MARCIA OPPOSTO SI RALLENTA DA VIA DI TOR CERVARA AL RACCORDO
IN DIREZIONE ROMA SULLA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA, PIU’ AVANTI SI STA IN FILA TRA SPINACETO E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO
SEMPRE VERSO ROMA TROVIAMO:
TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI ACILIA
CODE SULLA VIA APPIA TRA VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO
INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO : CHIUSA LA STAZIONE DELLA METRO DI SPAGNA PER UN PROBLEMA AGLI IMPIANTI MENTRE LA STAZIONE DI BARBERINI HA RIAPERTO SOLO PER I VIAGGIATORI IN ARRIVO. ATTIVO UN SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI. PERMANE LA CHIUSURA DELLA STAZIONE DI REPUBBLICA
DA MARIA ROSARIA TORTOLA E’ TUTTO
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