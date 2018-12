Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 10:30

VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 10.20 MARIA ROSARIA TORTOLA

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA SALARIA, CODE A TRATTI TRA LA BUFALOTTA E LA ROMA L’AQUILA E PIU’ AVANTI TRA LA LAURENTINA E LA MAGLIANA

IN ESTERNA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI CASAL LUMBROSO, CODE A TRATTI DA LA ROMA FIUMICINO ALLA ROMANINA , PIU’ AVANTI INCOLONNAMENTI TRA TORRE ANGELA E COLLATINA

SULLA A91 ROMA FIUMICINO, ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, INCOLONNAMENTI TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO, IN SENSO OPPOSTO SI STA IN FILA TRA VIA DEL MARE E VIA DEL CAPPELLACCIO.

SI RALLENTA SUL PERCORSO URBANO DELLA ROMA TERAMO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO

INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO: CHIUSA LA STAZIONE DELLA METRO DI SPAGNA PER UN PROBLEMA AGLI IMPIANTI MENTRE LA STAZIONE DI BARBERINI HA RIAPERTO SOLO PER I VIAGGIATORI IN ARRIVO. ATTIVO UN SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI. PERMANE LA CHIUSURA DELLA STAZIONE DI REPUBBLICA

DA MARIA ROSARIA TORTOLA E’ TUTTO

Servizio fornito da Astral