Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 11:30
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VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA SALARIA E TRA LA NOMENTANA E LA TIBURTINA
IN ESTERNA, CODE PER INCIDENTE IN FASE DI RISOLUZIONE TRA LA PONTINA E LA VIA APPIA PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLAVIA PRENESTINA
TRA IL BIVIO DELLA A1 CON LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E GUIDONIA MONTECELIO SI E’ VERIFICATO UN INCIDENTE IN DIREZIONE ROMA AL KM 535+000
SI VIAGGIA SU DUE CORSIE
SULLA A91 ROMA FIUMICINO, ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, INCOLONNAMENTI TRA VIA ISACCO NEWTON E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL CENTRO, IN SENSO OPPOSTO SI STA IN FILA TRA VIA DEL PATTINAGGIO E VIA DEL CAPPELLACCIO.
SI RALLENTA SUL PERCORSO URBANO DELLA ROMA TERAMO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
TRAFFICO INTENSO SULLA VIA NETTUNENSE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA
INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE E’ CHIUSA LA STAZIONE DELLA METRO DI SPAGNA PER UN PROBLEMA AGLI IMPIANTI MENTRE LA STAZIONE DI BARBERINI HA RIAPERTO SOLO PER I VIAGGIATORI IN ARRIVO. ATTIVO UN SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI. PERMANE LA CHIUSURA DELLA STAZIONE DI REPUBBLICA
DA MARIA ROSARIA TORTOLA E’ TUTTO
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