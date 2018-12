Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 12:30

VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 12.20 MARIA ROSARIA TORTOLA

SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA SALARIA E RALLENTAMENTI TRA LA NOMENTANA E LA ROMANINA

IN ESTERNA, CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA PONTINA E LA VIA ROMANINA PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLAVIA PRENESTINA

SULLA A91 ROMA FIUMICINO, ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, INCOLONNAMENTI ANCHE PER INCIDENTE TRA VIA DEL FOSSO DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL CENTRO, IN SENSO OPPOSTO SI STA IN FILA TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO.

TRAFFICO INTENSO SULLA VIA NETTUNENSE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA

INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO: E’ CHIUSA LA STAZIONE DELLA METRO DI SPAGNA PER UN PROBLEMA AGLI IMPIANTI MENTRE LA STAZIONE DI BARBERINI HA RIAPERTO SOLO PER I VIAGGIATORI IN ARRIVO. ATTIVO UN SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI. PERMANE LA CHIUSURA DELLA STAZIONE DI REPUBBLICA

RICORDIAMO CHE IN QUESTO FINE SETTIMANA IL TRASPORTO PUBBLICO VERRA’ POTENZIATO PER RAGGIUNGERE IL CENTRO CITTA’. UN ULTERIORE SUPPORTO ARRIVA DALLA NAVETTA SHOPPING CHE CIRCOLERA’ IN CENTRO IL 15 E IL 16 DICEMBRE COLLEGANDO IL PARCHEGGIO DI VILLA BORGHESE CON LA STAZIONE DELLA METRO A BARBERINI E CON IL CAPOLINEA DEL TRAM DELLE PRINCIPALI VIE COMMERCIALI.

