Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 16:30
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VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA PRENESTINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE CASSIA E CASILINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA LA TANGENZIALE EST E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
SULLA A1 ROMA – NAPOLI UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VALMONTONE E COLLEFERRO IN DIREZIONE NAPOLI
SULLA STRADA REGIONALE PONTINA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA
PERCORRENDO LA VIA NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI,
IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
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