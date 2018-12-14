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Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 17:15

di - 14 dicembre 2018 - 17:15

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VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 17.05 CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMA TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E CASILINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LA TANGENZIALE EST E LA TOGLIATTI VERSO IL RACCORDO
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
SULLA A1 ROMA – NAPOLI UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VALMONTONE E COLLEFERRO IN DIREZIONE NAPOLI
SULLA STRADA REGIONALE PONTINA SI STA IN CODA TRA CASTEL ROMANO E POMEZIA NORD IN DIREZIONE LATINA
IN VIA DEI CASTELLI ROMANI TRAFFICO RALLENTATO TRA PRATICA DI MARE E VIA CAMPOBELLO NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO VIA NETTUNENSE SI STA IN CODA TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI
RIMANENDO SULLA VIA NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DIVINO AMORE E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE APPIA
INFINE IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
Servizio fornito da Astral

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