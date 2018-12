Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 17:45

VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 17.35 CLAUDIO VELOCCIA

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMA TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA

MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E CASILINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LA TANGENZIALE EST ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE

MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO

SULLA A1 ROMA – NAPOLI INCIDENTE RISOLTO E TRAFFICO IN DIMINUZIONE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE

SULLA A91 ROMA FIUMICINO SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO

SULLA STRADA REGIONALE PONTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASTEL ROMANO ED APRILIA IN DIREZIONE LATINA

IN VIA DEI CASTELLI ROMANI TRAFFICO RALLENTATO TRA PRATICA DI MARE E VIA CAMPOBELLO NEI DUE SENSI DI MARCIA

PERCORRENDO VIA NETTUNENSE SI STA IN CODA TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI

RIMANENDO SULLA VIA NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DIVINO AMORE E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE APPIA

INFINE IN VIA APPIA RALLENTAMENTI TRA VIA DI FIORANELLO ED IL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE ROMA

Servizio fornito da Astral