Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 17:45
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VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 17.35 CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMA TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E CASILINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LA TANGENZIALE EST ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
SULLA A1 ROMA – NAPOLI INCIDENTE RISOLTO E TRAFFICO IN DIMINUZIONE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE
SULLA A91 ROMA FIUMICINO SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO
SULLA STRADA REGIONALE PONTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASTEL ROMANO ED APRILIA IN DIREZIONE LATINA
IN VIA DEI CASTELLI ROMANI TRAFFICO RALLENTATO TRA PRATICA DI MARE E VIA CAMPOBELLO NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO VIA NETTUNENSE SI STA IN CODA TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI
RIMANENDO SULLA VIA NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DIVINO AMORE E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE APPIA
INFINE IN VIA APPIA RALLENTAMENTI TRA VIA DI FIORANELLO ED IL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
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