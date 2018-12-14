Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 19:15
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VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 19.05 CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMA TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE TIBURTINA E CASILINA
RIMANENDO IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE PISANA ED AURELIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
SULLA A91 ROMA FIUMICINO SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO
SULLA STRADA REGIONALE PONTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA NETTUNENSE E VIA GENIO CIVILE IN DIREZIONE LATINA
IN VIA NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA VIA DIVINO AMORE VIA CANCELLIERA NEI DUE SENSI DI MARCIA
E SI STA IN CODA SULLA VIA DEI LAGHI TRA LA VIA APPIA E VIALE DI MARINO IN DIREZIONE MARINO
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