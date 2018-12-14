Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 19:45
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VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 19.35 CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA PONTINA E LA ROMA TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA NOMENTANA ED APPIA E PIU AVANTI PER INCIDENTE TRA LE USCITE ROMA FIUMICINO ED AURELIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA VIA DIE FIORENTINI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO
SULLA A91 ROMA FIUMICINO SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO
IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI TRA TOR LUPARA E FONTENUOVA NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA CASILINA SI RALLENTA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO VIA APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
INFINE IN VIA NETTUNENSE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PAVONA E FRATTOCCHIE NEI DUE SENSI DI MARCIA
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