Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 20:30
Più informazioni su
VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA NOMENTANA E LA ROMA TERAMO IN CARREGGIATA INTERNA
RIMANENDO IN INTERNA SEMPRE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA
MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE LAURENTINA E ROMANINA
SULLA A91 ROMA – FIUMICINO SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO
IN VIA CASSIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA TRIONFALE NEI DUE SENSI
MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI TRA TOR LUPARA E FONTENUOVA NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
Servizio fornito da Astral