Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2019 ore 07:30

CIRCOLAZIONE NEL COMPLESSO SCORREVOLE SULLA RESTANTE RETE STRADALE ED AUTOSTRADALE DELLA REGIONE.

REGISTRIAMOCODE PER UN INCIDENTE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA COLOMBO ;

TRASPORTO FERROVIARIO

DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 18.00, SI SVOLGERA’ UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI (AREA ANTISTANTE LA BASILICA DI SAN GIOVANNI).

DALLE ORE 16 CHIUSE STAZIONE METROPOLITANA SAN GIOVANNI:

METRO A: TRENI TRANSITERANNO SENZA FERMARE. UTILIZZABILI VICINE STAZIONI MANZONI E RE DI ROMA

METRO C: TRENI TERMINERANNO LA CORSA A LODI – SOSPESA TRATTA LODI-SAN GIOVANNI

RICORDIAMO CHE LA STAZIONE BALDO DEGLI UBALDI DELLA METRO A RIMANE CHIUSA PER REVISIONE DELLE SCALE MOBILI ANCHE PER LAVORI CHIUSA LA STAZIONE BARBERINI

CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO MARITTIMO

CAUSA CONDIMETEO AVVERSE LA CORSA DEELL UNITA’ VELOCE PONZA FORMIA DELLE ORE 8 NON VERRA’ EFFETTUATA

