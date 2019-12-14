Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ 13 DICEMBRE 2019 ORE 09:20 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE NEL COMPLESSO SCORREVOLE SU TUTTA LA RETE STRADALE ED AUTOSTRADALE DELLA REGIONE
REGISTRIAMO RALLENTAMENTI SULLA VIA CASILINA TRA TORRE GAIA E BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
STESSA SITUAZIONE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA
MENTRE A TOR LUPARA SULLA VIA NOMENTANA CODE NEI DUE SENSI NEL CENTRO ABITATO
MENTRE A LATINA SONO SEGNALATI RALLENTAMENTI TRA BORGO PIAVE E LATINA IN DIREZIONE DI QUEST ULTIMA
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO
RICORDIAMO CHE OGGI DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 18.00 SI SVOLGERA’ UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI AREA ANTISTANTE LA BASILICA DI SAN GIOVANNI ALL’INIZIATIVA È PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI CIRCA 10.000 PERSONE PROVENIENTI DAL TERRITORIO NAZIONALE. GIÀ DALLE PRIME ORE DELLA GIORNATA SCATTERANNO I DIVIETI DI SOSTA NELL’AREA E DEVIAZIONE DI TRAM E BUS
DALLE ORE 16 CHIUSE STAZIONE METROPOLITANA SAN GIOVANNI:
SULLA METRO A TRENI TRANSITERANNO SENZA FERMARE. UTILIZZABILI VICINE STAZIONI MANZONI E RE DI ROMA
SULLA METRO C TRENI TERMINERANNO LA CORSA A LODI – SOSPESA TRATTA LODI-SAN GIOVANNI
RICORDIAMO CHE LA STAZIONE BALDO DEGLI UBALDI DELLA METRO A RIMANE ANCORA CHIUSA PER REVISIONE DELLE SCALE MOBILI ANCHE PER LAVORI CHIUSA LA STAZIONE BARBERINI
PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, TRA VIA DEL FORO ITALICO E VIA TRIONFALE. STANOTTE TRA LE 21 E LE 6, SARÀ CHIUSO IL TUNNEL A SALIRE IN DIREZIONE DI PINETA SACCHETTI
DA MARCO CILUFFO E DA ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON LA VIABILITA’ ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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