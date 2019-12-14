Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 13 DICEMBRE 2019 ORE 10:20 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA L’APPIA E USCITA TUSCOLANA
MENTRE SULLA ROMA-FIUMICINO IN ENTRATA CODE PER UN INCIDENTE ALTEZZA VIA ISACCO NEWTON
SULLA CASSIA RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE
STESSA SITUAZIONE SULLA NOMENTANA ALTEZZA TOR LUPARA
A LATINA RALLENTAMENTI TRA BORGO PIAVE E LATINA IN DIREZIONE DI QUEST ULTIMA
E CHIUDIAMO SULLA STRADA REGIONALE 155 DI FIUGGI PRESTARE ATTENZIONE PER CANTIERI ATTIVI DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE AL KM 67 E 900
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO
RICORDIAMO CHE OGGI DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 18.00 SI SVOLGERA’ UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI AREA ANTISTANTE LA BASILICA DI SAN GIOVANNI ALL’INIZIATIVA È PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI CIRCA 10.000 PERSONE PROVENIENTI DAL TERRITORIO NAZIONALE. GIÀ DALLE PRIME ORE DELLA GIORNATA SCATTERANNO I DIVIETI DI SOSTA NELL’AREA E DEVIAZIONE DI TRAM E BUS
DALLE ORE 16 CHIUSE STAZIONE METROPOLITANA SAN GIOVANNI:
SULLA METRO A TRENI TRANSITERANNO SENZA FERMARE. UTILIZZABILI VICINE STAZIONI MANZONI E RE DI ROMA
SULLA METRO C TRENI TERMINERANNO LA CORSA A LODI – SOSPESA TRATTA LODI-SAN GIOVANNI
PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, TRA VIA DEL FORO ITALICO E VIA TRIONFALE. STANOTTE TRA LE 21 E LE 6, SARÀ CHIUSO IL TUNNEL A SALIRE IN DIREZIONE DI PINETA SACCHETTI
DA MARCO CILUFFO E DA ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON LA VIABILITA’ ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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