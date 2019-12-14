Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 13 DICEMBRE 2019 ORE 11:20 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA APPIA E TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA
SULLA ROMA-FIUMICINO IN ENTRATA CODE PER UN PRECEDENTE INCIDENTE ALTEZZA VIA ISACCO NEWTON
TRAFFICO INTENSO NEI DUE SENSI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA
STESSA SITUAZIONE SULLA NOMENTANA ALTEZZA TOR LUPARA
SULLA NETTUNENSE CODE A TRATTI TRA FRATTOCCHIE E FONTANA DI PAPA NEI DUE SENSI DI MARCIA
E CHIUDIAMO SULLA STRADA REGIONALE 155 DI FIUGGI PRESTARE ATTENZIONE PER CANTIERI ATTIVI DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE AL KM 67 E 900
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO
METRO A RALLENTATA TRATTA ARCO DI TRAVERTINO TERMINI PER INTYERVENTO TECNICO SU LLA LINEA
DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 18.00 SI SVOLGERA’ UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI AREA ANTISTANTE LA BASILICA DI SAN GIOVANNI GIÀ DALLE PRIME ORE DELLA GIORNATA SCATTERANNO I DIVIETI DI SOSTA NELL’AREA E DEVIAZIONE DI TRAM E BUS
DALLE ORE 16 CHIUSE STAZIONE METROPOLITANA SAN GIOVANNI:
SULLA METRO A TRENI TRANSITERANNO SENZA FERMARE. UTILIZZABILI VICINE STAZIONI MANZONI E RE DI ROMA
SULLA METRO C TRENI TERMINERANNO LA CORSA A LODI – SOSPESA TRATTA LODI-SAN GIOVANNI
TRASPORTO MARITTIMO
LA CORSA PONZA FORMIA DELLE ORE 16:00 SARA’ ANTICIPATA ALLE ORE 14:30 CAUSA CONDIZIONI METEO AVVERSE
DA MARCO CILUFFO E DA ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON LA VIABILITA’ ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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