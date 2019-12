Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2019 ore 12:30

VIABILITÀ 13 DICEMBRE 2019 ORE 12:20 MARCO CILUFFO

BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA APPIA E TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA CODE TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA

TRAFFICO INTENSO NEI DUE SENSI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA

STESSA SITUAZIONE SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO

E CODE SULLA COLOMBO ALTEZZA VIA DI MEZZOCAMINO IN DIREZIONE OSTIA

SUL TRATTO URBANO DELL A 24 TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO

MENTRE SULLA NETTUNENSE CODE A TRATTI TRA FRATTOCCHIE E FONTANA DI PAPA NEI DUE SENSI DI MARCIA

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO

METRO A RALLENTATA TRATTA ARCO DI TRAVERTINO TERMINI PER INTERVENTO TECNICO SULLA LINEA

DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 18.00 SI SVOLGERA’ UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI AREA ANTISTANTE LA BASILICA DI SAN GIOVANNI GIÀ DALLE PRIME ORE DELLA GIORNATA SCATTERANNO I DIVIETI DI SOSTA NELL’AREA E DEVIAZIONE DI TRAM E BUS

DALLE ORE 16 CHIUSE STAZIONE METROPOLITANA SAN GIOVANNI:

SULLA METRO A TRENI TRANSITERANNO SENZA FERMARE. UTILIZZABILI VICINE STAZIONI MANZONI E RE DI ROMA

SULLA METRO C TRENI TERMINERANNO LA CORSA A LODI – SOSPESA TRATTA LODI-SAN GIOVANNI

TRASPORTO MARITTIMO

LA CORSA PONZA FORMIA DELLE ORE 16:00 SARA’ ANTICIPATA ALLE ORE 14:30 CAUSA CONDIZIONI METEO AVVERSE

DA MARCO CILUFFO E DA ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON LA VIABILITA’ ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral