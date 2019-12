Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2019 ore 13:30

VIABILITÀ 13 DICEMBRE 2019 ORE 13:20 MARCO CILUFFO

INIZIAMO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA ARDEATINA E TUSCOLANA STESSA SITUAZIONE IN INTERNA TRA PRENESTINA E APPIA

SUL TRATTO URBANO DELL A 24 TRAFFICO INTENSO IN USCITA TRA FIORENTINI E RACCORDO

TRAFFICO INTENSO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA

SULLA CASILINA STESSA SITUAZIONE TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO

CODE SULLA COLOMBO ALTEZZA VIA DI MEZZOCAMINO IN DIREZIONE OSTIA

E CHIUDIAMO A SUD DELLA CAPITALE A POMEZIA TRAFFICO INTENSO SU VIA DEI CASTELLI ROMANI E VIA DEL MARE NEI DUE SENSI

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO

ANCORA RALLENTATA LA TRATTA ARCO DI TRAVERTINO TERMINI

DELLA METRO A PER INTERVENTO TECNICO SULLA LINEA

OGGI POMERIGGIO CAUSA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI DEVIAZIONE DI VARIE LINEE DI TRAM E BUS

DALLE ORE 16 CHIUSE STAZIONE METROPOLITANA SAN GIOVANNI:

SULLA METRO A TRENI TRANSITERANNO SENZA FERMARE. UTILIZZABILI VICINE STAZIONI MANZONI E RE DI ROMA

SULLA METRO C TRENI TERMINERANNO LA CORSA A LODI – SOSPESA TRATTA LODI-SAN GIOVANNI

TRASPORTO MARITTIMO

LA CORSA PONZA FORMIA DELLE ORE 16:00 SARA’ ANTICIPATA ALLE ORE 14:30 CAUSA CONDIZIONI METEO AVVERSE

MENTRE SULLA LINEA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO SULLA TRATTA URBANA SOPPRESSI VARI TRENI DA FLAMINIO A MONTEBELLO PER CONOSCERE I VARI TRENI E ORARI COLLEGATENI SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

