Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 14 DICEMBRE 2019 ORE 15:20 VALERIA VERNINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
E’ STATA CHIUSA AL TRAFFICO LA STRADA PROVINCIALE GUGLIETTA VALLEFRATTA IN PROVINCIA DI LATINA TRA VALLEFRATTA E AMASENO NELLE DUE DIREZIONI A CAUSA DI STRARIPAMENTO DEL FIUME AMASENO
ANCHE LA SP10 TURISTICA DEL TERMINILLO E’ CHIUSA A CAUSA DELLA NEVE NEL TRATTO TRA IL KM 11 E IL KM 18 ,PRECISAMENTE TRA PIAN DE’ VALLI E LEONESSA
PRESTARE ATTENZIONE
PASSIAMO AL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA LAURENTINA E APPIA,PRESTARE ATTENZIONE AL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA
SU VIA CASSIA TRAFFICO INTENSO A CAUSA DI INCIDENTE TRA RACCORDO E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI
SI STA IN CODA SULLA COLOMBO A CAUSA DI LAVORI TRA TORRINO E VITINIA IN DIREZIONE DI OSTIA
SU VIA NOMENTANA CODE A SEGUITO DI INCIDENTE TRA SANT’ALESSANDRO E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,
A CAUSA DI UNA MANIFESTAZIONE IN CORSO, DALLE ORE 16.00 SARA’ SOSPESA LA FERMATA SAN GIOVANNI DELLA METRO A E C . VERRANNO DEVIATE ANCHE DIVERSE LINEE BUS
PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI,
PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, TRA VIA DEL FORO ITALICO E VIA TRIONFALE. STANOTTE, E POI IN DAL 16 AL 21 DICEMBRE, TRA LE 21 E LE 6, SARÀ CHIUSO IL TUNNEL A SALIRE IN DIREZIONE DI PINETA SACCHETTI.
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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