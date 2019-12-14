Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 14 DICEMBRE 2019 ORE 16:20 VALERIA VERNINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
LA SP10 TURISTICA DEL TERMINILLO E’ CHIUSA A CAUSA DELLA NEVE NEL TRATTO TRA IL KM 11 E IL KM 18 ,PRECISAMENTE TRA PIAN DE’ VALLI E LEONESSA
PRESTARE ATTENZIONE
PASSIAMO AL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN ESTERNA RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA LAURENTINA E APPIA
SU VIA NOMENTANA CODE A SEGUITO DI INCIDENTE TRA SANT’ALESSANDRO E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI
SU VIA CASSIA TRAFFICO INTENSO A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA RACCORDO E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI
CODE PER INCIDENTE NELLE DUE DIREZIONE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMCINO ALTEZZA VIA MONTGOLFIER
SI STA IN CODA SULLA COLOMBO A CAUSA DI LAVORI TRA TORRINO E VITINIA IN DIREZIONE DI OSTIA
SITUAZIONE ANALOGA SULLA PONTINA TRA VIA APRILIANA E CASTAGNETTA IN DIREZIONE ROMA
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,
A CAUSA DI UNA MANIFESTAZIONE IN CORSO, DALLE ORE 16.00 SARA’ SOSPESA LA FERMATA SAN GIOVANNI DELLA METRO A E C . VERRANNO DEVIATE ANCHE DIVERSE LINEE BUS
INOLTRE,LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA- NAPOLI E’ RALLENTATA PER UN INCONVENIENTE TECNICO AD UN TRENO PASSEGGERI FERMO TRA TORA E SANT’ANGELO
I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RITARDI FINO A 40 MINUTI
E’ SOSPESA INVECE LA CIRCOLAZIONE DELLA LINEA FL7 ROMA -NAPOLI VIA FORMIA PER UN OSTACOLO SULLA LINEA FERROVIARIA A SAN MARCELLINO
I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RITARDI FINO A 60 MINUTI
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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