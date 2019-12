Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2019 ore 17:30

VIABILITÀ 14 DICEMBRE 2019 ORE 17:20 VALERIA VERNINI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

LA SP10 TURISTICA DEL TERMINILLO E’ CHIUSA A CAUSA DELLA NEVE NEL TRATTO TRA IL KM 11 E IL KM 18 ,PRECISAMENTE TRA PIAN DE’ VALLI E LEONESSA

PRESTARE ATTENZIONE

PASSIAMO AL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E APPIA MENTRE IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E A24 E A SEGUIRE TRA DIRAMZIONE ROMA SUD E ARDEATINA

SU VIA SALARIA CODE TRA TENUTA SANTA COLOMBA E SETTEBAGNI IN DIREZIONE DLE RACCORDO A CAUSA DI INCIDENTE

CODE PER LAVORI SULLA CASSIA BIS TRA VIA DI SANTA CORNELIA E FORMELLO IN DIREZIONE LE RUGHE

SU VIA CASSIA ANCORA TRAFFICO INTENSO A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA RACCORDO E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI

SI STA IN CODA SULLA PONTINA TRA VIA APRILIANA E CASTAGNETTA IN DIREZIONE ROMA A CAUSA DI LAVORI

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,

A CAUSA DI UNA MANIFESTAZIONE IN CORSO, E’SOSPESA LA FERMATA SAN GIOVANNI DELLA METRO A E C E LA STAZIONE MANZONI DELLA LINEA A

INOLTRE, LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA- NAPOLI E’ RALLENTATA PER UN INCONVENIENTE TECNICO AD UN TRENO PASSEGGERI FERMO TRA TORA E SANT’ANGELO

I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RITARDI FINO A 40 MINUTI

ANCHE LA RICOLAZIONE DELLA LINEA FL6 ROMA NAPOLI VIA CASSINO E’ RALLENTATA PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA FROSINONE E ROCCASECCA

I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RITARDI FINOA 50 MINUTI

DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

