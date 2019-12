Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2019 ore 18:30

VIABILITÀ 14 DICEMBRE 2019 ORE 18:20 VALERIA VERNINI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

LA SP10 TURISTICA DEL TERMINILLO E’ CHIUSA A CAUSA DELLA NEVE NEL TRATTO TRA IL KM 11 E IL KM 18 ,PRECISAMENTE TRA PIAN DE’ VALLI E LEONESSA

PRESTARE ATTENZIONE

PASSIAMO AL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E APPIA MENTRE IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E A24 E A SEGUIRE TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E ARDEATINA

ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ,CODE PER INCIDENTE TRA RACCORDO E FIORENTINI IN DIREZIONE DEL CENTRO

CODE PER INCIDENTE ANCHESU VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI PASSO CORESE NELLE DUE DIREZIONI

SU VIA CASSIA ANCORA TRAFFICO INTENSO A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA RACCORDO E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI

SI STA IN CODA SULLA PONTINA TRA POMEZIA E RACCORDO IN DIREZIONE EUR

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,

A CAUSA DI UNA MANIFESTAZIONE IN CORSO, E’SOSPESA LA FERMATA SAN GIOVANNI DELLA METRO A E C E LA STAZIONE MANZONI DELLA LINEA A

INOLTRE, LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA- NAPOLI E’ TORNATA REGOLARE A SEGUITO DI INCONVENIENTE TECNICO

I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RITARDI FINO A 40 MINUTI

ANCHE LA RICOLAZIONE DELLA LINEA FL6 ROMA NAPOLI VIA CASSINO E’ TORNATA REGOLARE

I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RITARDI FINOA 50 MINUTI

SERVIZIO RALLENTATO SULLA ROMA LIDO CAUSA INCONVENINETE TECNICO AD UN NODO DI SCAMBIO ALLA STAZIONE DI MAGLIANA

DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

