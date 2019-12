Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2019 ore 19:30

VIABILITÀ 14 DICEMBRE 2019 ORE 19:20 VALERIA VERNINI

E’ STATA CHIUSA AL TRAFFICO LA STRADA PROVINCIALE GUGLIETTA VALLEFRATTA IN PROVINCIA DI LATINA TRA VALLEFRATTA E AMASENO NELLE DUE DIREZIONI A CAUSA DI STRARIPAMENTO DEL FIUME AMASENO

LA SP10 TURISTICA DEL TERMINILLO E’ CHIUSA A CAUSA DELLA NEVE NEL TRATTO TRA IL KM 11 E IL KM 18 ,PRECISAMENTE TRA PIAN DE’ VALLI E LEONESSA

PRESTARE ATTENZIONE

SITUAZIONE TRANQUILLA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SUL RACCORDO MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA RACCORDO E TOGLIATTI A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE IN DIREZIONE DEL CENTRO

SU VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI

SI STA IN CODA SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI SPINACETO IN DIREZIONE CASTEL DI DECIMA A CAUSA DI INCIDENTE

SEMPRE CAUSA ANCHE DI INCIDENTE CODE SU VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTEVILLE NELLE DUE DIREZIONI

PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI,

PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, TRA VIA DEL FORO ITALICO E VIA TRIONFALE. STANOTTE, E POI IN DAL 16 AL 21 DICEMBRE, TRA LE 21 E LE 6, SARÀ CHIUSO IL TUNNEL A SALIRE IN DIREZIONE DI PINETA SACCHETTI.

