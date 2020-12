Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2020 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 14 DICEMBRE 2020 ORE 1905 FT

INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA A91 ROMA FIUMICINO E VIA OSTIENSE. CODE CON RIPERCUSSIONI SULLA COMPLANARE DELLA ROMA FIUMICINO PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE.

Più AVANTI SEMPRE IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA PONTINA E TUSCOLANA

MENTRE IN INTERNA PERMANGONO CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA CON RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 A PARTIRE TOGLIATTI PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO

SPOSTIAMOCI SULLA A24 ROMA TERAMO, PROBLEMI PER UN VEICOLO ALL’ALTEZZA DI VICOVARO MANDELA IN DIREZIONE TERAMO. PRESTARE ATTENZIONE.

PERMANGONO LE CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E POMEZIA IN DIREZIONE LATINA

RITARDI 30 MIN FL4 PER GUASTO TRA CIMAMPINO E PAVONA

