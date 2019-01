Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2019 ore 07:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 20:20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA CARERGGIATA INTERNA DEL RACCORDO DOVE, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA, IL TRAFFICO E’ BLOCCATO A PARTIRE DALLAVIA DEL MARE; IN PROSSIMITA’ DELL’INCIDENTE INOLTRE, CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA E PARZIALMENTE QUELLA CENTRALE.

SULLA COLOMBO, SI PROCEDE INCOLONNATI PER TRAFFICO INTENSO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.

PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA’ CHIUSA LA LAURENTINA ALL’ALTEZZA DEL KM 26+700, SIAMO NEI PRESSI DI POMEZIA.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO, LIEVI RITARDI SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, FREQUENZA DI 20 MINUTI.

DA GIUSEPPE CUTRUPI E DA ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E BUONA SERATA, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

