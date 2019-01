Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2019 ore 08:15

VIABILITA’ DEL 15 GENNAIO 2019 ORE 08.05 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

MOLTO TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE DUE INCIDENTE

IL PRIMO SI E’ VERIFICATO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA

ALL’ALTEZZA DELL’USCITA LAURENTINA

NELL’NCIDENTE SONO RIMASTI COINVOLTI DUE VEICOLI, DI CUI UNO SI E’ RIBALTATO

AL MOMENTO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA

CODE TRA CASILINA E LAURENTINA

L’ALTRO INCIDENTE E’ AVVENUTO SULLA DIRAMAZIOEN ROMA NORD ANCHE QUI CODE TRA IL BIVIO PER SETTEBAGNI E IL RACCORDO, IN DIREZIONE ROMA

RITORNIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI SEGNALANO CODE A TRATTI MA PER TRAFFICO INTENSO IN ESTERNA TRA LE USCITE TRIONFALE E PESCACCIO

E PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA

ALTRE CODE SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELLA TENUTA SANTA COLOMBA E PIU’ AVANTI TRA SETTEBAGNI E CASTEL GIUBILEO, IN ENTRATA A ROMA

INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZUIONE CENTRO

ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO DA ANSA DEL TEVERE A VIA DELLA MAGLIANA, ANCHE QUI VERSO IL CENTRO

IL TRASPORTO PUBBLICO

SULLE LINEE FERROVIARIE FL6 ED FL4 FINO A MERCOLEDI’ 27 FEBBRAIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE PNELLA STAZIONE DI ROMA TUSCOLANA ALCUNI TRENI SUBIRANNO VARIAZIONI

LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

Servizio fornito da Astral