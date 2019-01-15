Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2019 ore 08:15
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VIABILITA’ DEL 15 GENNAIO 2019 ORE 08.05 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
MOLTO TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE DUE INCIDENTE
IL PRIMO SI E’ VERIFICATO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA
ALL’ALTEZZA DELL’USCITA LAURENTINA
NELL’NCIDENTE SONO RIMASTI COINVOLTI DUE VEICOLI, DI CUI UNO SI E’ RIBALTATO
AL MOMENTO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA
CODE TRA CASILINA E LAURENTINA
L’ALTRO INCIDENTE E’ AVVENUTO SULLA DIRAMAZIOEN ROMA NORD ANCHE QUI CODE TRA IL BIVIO PER SETTEBAGNI E IL RACCORDO, IN DIREZIONE ROMA
RITORNIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI SEGNALANO CODE A TRATTI MA PER TRAFFICO INTENSO IN ESTERNA TRA LE USCITE TRIONFALE E PESCACCIO
E PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA
ALTRE CODE SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELLA TENUTA SANTA COLOMBA E PIU’ AVANTI TRA SETTEBAGNI E CASTEL GIUBILEO, IN ENTRATA A ROMA
INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZUIONE CENTRO
ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO DA ANSA DEL TEVERE A VIA DELLA MAGLIANA, ANCHE QUI VERSO IL CENTRO
IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLE LINEE FERROVIARIE FL6 ED FL4 FINO A MERCOLEDI’ 27 FEBBRAIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE PNELLA STAZIONE DI ROMA TUSCOLANA ALCUNI TRENI SUBIRANNO VARIAZIONI
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