Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2019 ore 08:45
Più informazioni su
VIABILITA’ DEL 15 GENNAIO 2019 ORE 08.05 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
DISAGI SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IN INTERNA, ALL’ALTEZZA DELL’USCITA LAURENTINA, CODE A PARTIRE DALLA CASILINA AL MOMENTO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA
RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE TA TORRENOVA
SEMPRE IN INTERNA CODE MA PER TRAFFCIO INTENSO TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E NOMENTANA
IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA SALARIA E AURELIA
PROSEGUENDO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA ALTRE CODE TRA ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE E TRA CASILINA E TIBURTINA
SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE TRA IL BIVIO PER SETTEBAGNI E IL RACCORDO
INVECE PERMANGONO CODE SULLA VIA SALARIA DA SETTEBAGNI A CASTEL GIUBILEO PER LA PRESENZA DI UN CANTIERE
SU VIA DELLA GIUSTINIANA UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE IN LOCALITA’ PRIMA PORTA E IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
ATTENZIONE POI PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLE REGIONALI
DI FORCA D’ACERO
DI SORA E DELLA VANDRA
SIAMO NEL TRIANGOLO DI FROSINONE SORA E CASSINO
SONO ATTIVI I MEZZI SPARGISALE E SPAZZANENE PER LE NEVICATE
Servizio fornito da Astral