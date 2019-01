Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2019 ore 08:45

VIABILITA’ DEL 15 GENNAIO 2019 ORE 08.05 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

DISAGI SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IN INTERNA, ALL’ALTEZZA DELL’USCITA LAURENTINA, CODE A PARTIRE DALLA CASILINA AL MOMENTO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA

RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE TA TORRENOVA

SEMPRE IN INTERNA CODE MA PER TRAFFCIO INTENSO TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E NOMENTANA

IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA SALARIA E AURELIA

PROSEGUENDO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA ALTRE CODE TRA ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE E TRA CASILINA E TIBURTINA

SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE TRA IL BIVIO PER SETTEBAGNI E IL RACCORDO

INVECE PERMANGONO CODE SULLA VIA SALARIA DA SETTEBAGNI A CASTEL GIUBILEO PER LA PRESENZA DI UN CANTIERE

SU VIA DELLA GIUSTINIANA UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE IN LOCALITA’ PRIMA PORTA E IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

ATTENZIONE POI PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLE REGIONALI

DI FORCA D’ACERO

DI SORA E DELLA VANDRA

SIAMO NEL TRIANGOLO DI FROSINONE SORA E CASSINO

SONO ATTIVI I MEZZI SPARGISALE E SPAZZANENE PER LE NEVICATE

