Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2019 ore 09:15
Più informazioni su
VIABILITA’ DEL 15 GENNAIO 2019 ORE 09.05 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
FORTI DISAGI SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IN INTERNA, ALL’ALTEZZA DELL’USCITA LAURENTINA, CODE A PARTIRE DALLA CASILINA AL MOMENTO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA
RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE DA TORRENOVA
SEMPRE IN INTERNA CODE MA PER TRAFFCIO INTENSO TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E TIBURTINA
IN ESTERNA CODE TRA SALARIA E CASSIA VEIENTANA
PROSEGUENDO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLE USCITE CASAL DEL MARMO E AURELIA
A SEGUIRE TRA ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE E TRA CASILINA E TIBURTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA VIA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
E IN USCITA DA VAILE TOGLIATTI AL RACCORDO
SULLA ROMA-FIUMICINO INCOLONNAMENTI DA ANSA DEL TEVERE A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR
ALTRO INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA PROVOCA CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
ENNESIMO INCIDENTE SULLA CASSIA VEIENTANA IN LOCALITA’ PRATO DELLA CORTE, CODE IN DIREZIONE VITERBO
SU VIA DELLA GIUSTINIANA UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE IN LOCALITA’ PRIMA PORTA E IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO
SULLA LINEA FERROVIARIA ROMA-TIBURTINA TIVOLI
PER UN GUASTO TECNICO A UN PASSAGGIO A LIVELLO, LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA TRA GUIDONIA E MARCELLINA
ATTENZIONE POI PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLE REGIONALI
DI FORCA D’ACERO
DI SORA E DELLA VANDRA
SIAMO NEL TRIANGOLO DI FROSINONE SORA E CASSINO
SONO ATTIVI I MEZZI SPARGISALE E SPAZZANENE PER LE NEVICATE
Servizio fornito da Astral