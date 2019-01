Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2019 ore 09:15

VIABILITA’ DEL 15 GENNAIO 2019 ORE 09.05 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

FORTI DISAGI SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IN INTERNA, ALL’ALTEZZA DELL’USCITA LAURENTINA, CODE A PARTIRE DALLA CASILINA AL MOMENTO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA

RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE DA TORRENOVA

SEMPRE IN INTERNA CODE MA PER TRAFFCIO INTENSO TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E TIBURTINA

IN ESTERNA CODE TRA SALARIA E CASSIA VEIENTANA

PROSEGUENDO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLE USCITE CASAL DEL MARMO E AURELIA

A SEGUIRE TRA ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE E TRA CASILINA E TIBURTINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA VIA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

E IN USCITA DA VAILE TOGLIATTI AL RACCORDO

SULLA ROMA-FIUMICINO INCOLONNAMENTI DA ANSA DEL TEVERE A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR

ALTRO INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA PROVOCA CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

ENNESIMO INCIDENTE SULLA CASSIA VEIENTANA IN LOCALITA’ PRATO DELLA CORTE, CODE IN DIREZIONE VITERBO

SU VIA DELLA GIUSTINIANA UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE IN LOCALITA’ PRIMA PORTA E IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO

SULLA LINEA FERROVIARIA ROMA-TIBURTINA TIVOLI

PER UN GUASTO TECNICO A UN PASSAGGIO A LIVELLO, LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA TRA GUIDONIA E MARCELLINA

ATTENZIONE POI PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLE REGIONALI

DI FORCA D’ACERO

DI SORA E DELLA VANDRA

SIAMO NEL TRIANGOLO DI FROSINONE SORA E CASSINO

SONO ATTIVI I MEZZI SPARGISALE E SPAZZANENE PER LE NEVICATE

Servizio fornito da Astral