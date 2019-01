Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2019 ore 09:45

VIABILITA’ DEL 15 GENNAIO 2019 ORE 09.35 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

SUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA

CODE IN DIMINUIZIONE TRA CASILINA E APPIA

PROSEGUENDO LUNGA LA CARREGGIATA INTERNA CODE MA PER TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E TIBURTINA

IN ESTERNA PER UN ALTRO INCIDENTE CODE TRA TOR BELLA MONACA E PRENESTINA

ALTRE CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO TRACASSIA BIS E CASSIA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

E IN USCITA DA TOR CERVARA AL RACCORDO

SULLA ROMA-FIUMICINO CODE DA VIA NEWTON A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR

SULLA VIA DEL MARE RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CODE RESIDUE ALL’ALTEZZA DI VIA DI ACILIA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

SU VIA DELLA GIUSTINIANA RIMOSSO L’INCIDENTE VERIFICATOSI IN LOCALITA’ PRATO DELLA CORTE PRIMA LA CIRCOALZIONE E’ TORNATA REGOLARE

INFINE SULLA CASSIA VEIENTANA A SEGUITO DELL’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, CODE AL MOMENTO LOCALIZZATE TRA VIA CORNELIA E VIA DELLA SELVOTTA, IN DIREZIONE VITERBO

UNA NOTIZIA PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLE REGIONALI

DI FORCA D’ACERO

DI SORA E DELLA VANDRA

SIAMO NEL TRIANGOLO DI FROSINONE SORA E CASSINO

PER LE NEVICATE IN ATTO SONO ATTIVI I MEZZI SPARGISALE E SPAZZANENE

GUIDATE CON PRUDENZA!

