Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2019 ore 09:45
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VIABILITA’ DEL 15 GENNAIO 2019 ORE 09.35 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA
CODE IN DIMINUIZIONE TRA CASILINA E APPIA
PROSEGUENDO LUNGA LA CARREGGIATA INTERNA CODE MA PER TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E TIBURTINA
IN ESTERNA PER UN ALTRO INCIDENTE CODE TRA TOR BELLA MONACA E PRENESTINA
ALTRE CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO TRACASSIA BIS E CASSIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
E IN USCITA DA TOR CERVARA AL RACCORDO
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE DA VIA NEWTON A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR
SULLA VIA DEL MARE RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CODE RESIDUE ALL’ALTEZZA DI VIA DI ACILIA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
SU VIA DELLA GIUSTINIANA RIMOSSO L’INCIDENTE VERIFICATOSI IN LOCALITA’ PRATO DELLA CORTE PRIMA LA CIRCOALZIONE E’ TORNATA REGOLARE
INFINE SULLA CASSIA VEIENTANA A SEGUITO DELL’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, CODE AL MOMENTO LOCALIZZATE TRA VIA CORNELIA E VIA DELLA SELVOTTA, IN DIREZIONE VITERBO
UNA NOTIZIA PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLE REGIONALI
DI FORCA D’ACERO
DI SORA E DELLA VANDRA
SIAMO NEL TRIANGOLO DI FROSINONE SORA E CASSINO
PER LE NEVICATE IN ATTO SONO ATTIVI I MEZZI SPARGISALE E SPAZZANENE
GUIDATE CON PRUDENZA!
ATTENZIONE POI PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLE REGIONALI
DI FORCA D’ACERO
DI SORA E DELLA VANDRA
SIAMO NEL TRIANGOLO DI FROSINONE SORA E CASSINO
SONO ATTIVI I MEZZI SPARGISALE E SPAZZANENE PER LE NEVICATE
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