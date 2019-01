Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2019 ore 10:30

VIABILITA’ DEL 15 GENNAIO 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

MIGLIORA LA CIRCOLAZIONE SUL RACCORDO ANULARE, E’ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE TRA TOR BELLA MONACA E PRENESTINA IN ESTERNA

TRAFFICO SCORREVOLE ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO

MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SONO SEGNALATE CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

ANCORA DISAGI SULLA CASSIA VEIENTANA A SEGUITO DI UN INCIDENTE CODE AL MOMENTO LOCALIZZATE TRA VIA CORNELIA E VIA DELLA SELVOTTA, IN DIREZIONE VITERBO

INCIDENTE SULLA VIA PONTINA AL KM 28+400 ALL’ALTEZZA DI POMEZIA CODE IN DIREZIONE ROMA

PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLE REGIONALI

DI FORCA D’ACERO

DI SORA E DELLA VANDRA

SIAMO NEL TRIANGOLO DI FROSINONE SORA E CASSINO

SONO ATTIVI I MEZZI SPARGISALE E SPAZZANENE PER LE NEVICATE

IN CHIUSURA IL TRASPORTO MARITTIMO

LAZIOMAR INFORMA CHE A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO

OGGI NON VERRA’ EFFETTUATA LA CORSA FORMIA-PONZA DELLE ORE 14.30

E DOMANI, PER LO STESSO MOTIVO, LA CORSA PONZA-FORMIA DELLE ORE 07.45 NON SALPERA’

Servizio fornito da Astral