Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2019 ore 10:30
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VIABILITA’ DEL 15 GENNAIO 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
MIGLIORA LA CIRCOLAZIONE SUL RACCORDO ANULARE, E’ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE TRA TOR BELLA MONACA E PRENESTINA IN ESTERNA
TRAFFICO SCORREVOLE ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO
MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SONO SEGNALATE CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
ANCORA DISAGI SULLA CASSIA VEIENTANA A SEGUITO DI UN INCIDENTE CODE AL MOMENTO LOCALIZZATE TRA VIA CORNELIA E VIA DELLA SELVOTTA, IN DIREZIONE VITERBO
INCIDENTE SULLA VIA PONTINA AL KM 28+400 ALL’ALTEZZA DI POMEZIA CODE IN DIREZIONE ROMA
PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLE REGIONALI
DI FORCA D’ACERO
DI SORA E DELLA VANDRA
SIAMO NEL TRIANGOLO DI FROSINONE SORA E CASSINO
SONO ATTIVI I MEZZI SPARGISALE E SPAZZANENE PER LE NEVICATE
IN CHIUSURA IL TRASPORTO MARITTIMO
LAZIOMAR INFORMA CHE A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO
OGGI NON VERRA’ EFFETTUATA LA CORSA FORMIA-PONZA DELLE ORE 14.30
E DOMANI, PER LO STESSO MOTIVO, LA CORSA PONZA-FORMIA DELLE ORE 07.45 NON SALPERA’
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