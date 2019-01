Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2019 ore 11:30

VIABILITA’ DEL 15 GENNAIO 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

SULLA CASSIA VEIENTANA RIMOSSO L’INCIDENTE, LA CIRCOLAZIONE E’ REGOLARE TRA VIA CORNELIA E VIA DELLA SELVOTTA, IN DIREZIONE VITERBO

DISAGI SULLA PONTINA PER L’INCIDENTE VERIFICATOSI AL KM 28+400 SIAMO ALL’ALTEZZA DI POMEZIA, CODE IN DIREZIONE ROMA

PER TRAFFICO INTENSO CI SONO CODE SULLA VIA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA E CECCHINA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SULLA VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA’ DI ALBANO LAZIALE, NEI DUE SENSI DI MARCIA

SITUAZIONE ANALOGA SULLA VIA CASILINA CODE IN LOCALITA’ BORGHESIANA, NELLE DUE DIREZIONI

CI SPOSTIAMO SULLA VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA L’OLGIATA E LA STORTA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

IN CHIUSURA IL TRASPORTO MARITTIMO

LAZIOMAR INFORMA CHE A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO

OGGI NON VERRA’ EFFETTUATA LA CORSA FORMIA-PONZA DELLE ORE 14.30

E DOMANI, PER LO STESSO MOTIVO, LA CORSA PONZA-FORMIA DELLE ORE 07.45 NON SALPERA’

