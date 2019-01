Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2019 ore 12:30

VIABILITA’ DEL 15 GENNAIO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO

BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

SULLA PONTINA RISOLTO L’INCIDENTE VERIFICATOSI AL KM 28+400 SIAMO ALL’ALTEZZA DI POMEZIA, PERMANGONO CODE ALL’ALTEZZA DI POMEZIA, IN DIREZIONE ROMA

PER TRAFFICO INTENSO CODE SULLA VIA NETTUNENSE IN PROSSIMITA’ DI PAVONA E CECCHINA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SULLA VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA L’OLGIATA E LA STORTA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

IL TRASPORTO PUBBLICO

E’ SOSPESO IL SERVIZIO SULLA LINEA B E B1 DELLA METROPOLITANA

ATTIVATO IL SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO

INFINE, PER IL TRASPORTO MARITTIMO

LAZIOMAR INFORMA CHE A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO

OGGI NON VERRA’ EFFETTUATA LA CORSA FORMIA-PONZA DELLE ORE 14.30

E DOMANI, PER LO STESSO MOTIVO, LA CORSA PONZA-FORMIA DELLE ORE 07.45 NON SALPERA’

