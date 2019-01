Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2019 ore 15:30

VIABILITA’ DEL 15 GENNAIO 2019 ORE 15.20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

SULLA TIBURTINA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA VIA DI SETTECAMINI E IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

PRUDENZA INOLTRE PER COLORO CHE SONO IN VIAGGO SULLA PONTINA PER UN VEICOLO IN PANNE ALL’ALTEZZA DEL KM 32 IN DIREZIONE ROMA, SIAMO NEI PRESSI DI POMEZIA.

PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE SI MANTIENE REGOLARE SULLE ALTRE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO, RIPROGRAMMATO IL SERVIZIO SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, CON FREQUENZA DI 15 MINUTI.

DA GIUSEPPE CUTRUPI E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

