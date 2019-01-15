Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 15 GENNAIO 2019 ORE 16.20 ARIANNA CAROCCI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA TIBURTINA RIMOSSO L’INCIDENTE TRA SETTECAMINI ED IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE, TUTTAVIA PERMANGONO CODE.
SUL RACCORDO IN INTERNA CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA.
SULLA ROMA FIUMICINO TROVIAMO CODE DALLA COLOMBO A VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DEL RACCORDO.
TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.
CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA CHIUSA LA STAZIONE GRANITI PER UN GUASTO TECNICO, I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI; RICORDIAMO, INOLTRE, CHE IL SERVIZIO È RIPROGRAMMATO, CON CORSE OGNI 15 MINUTI.
DA ARIANNA CAROCCI PER ORA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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