Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 15 GENNAIO 2019 ORE 17.05 ARIANNA CAROCCI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN INTERNA CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA; IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE IN USCITA TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA.
CODE SULLA ROMA FIUMICINO DALLA COLOMBO A VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO.
TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA COLOMBO TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.
CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA CHIUSA LA STAZIONE BARBERINI, I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI; RICORDIAMO INOLTRE CHE È ANCORA CHIUSA LA STAZIONE REPUBBLICA.
PER QUANTO RIGUARDA LA METRO C, CHIUSA LA STAZIONE GRANITI PER UN GUASTO TECNICO; SULLA STESSA È RIPROGRAMMATO IL SERVIZIO, CON CORSE OGNI 15 MINUTI.
DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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