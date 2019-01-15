Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 15 GENNAIO 2019 ORE 17.35 ARIANNA CAROCCI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, PARTIAMO DALLA CARREGGIATA INTERNA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA; SITUAZIONE ANALOGA IN ESTERNA, CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA.
QUALCHE PROBLEMA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE IN USCITA TRA FIORENTINI E TOR CERVARA.
CODE SULLA ROMA FIUMICINO DALLA COLOMBO A VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO.
TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA COLOMBO TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.
CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA CHIUSA LA STAZIONE BARBERINI, I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI; RICORDIAMO INOLTRE CHE È ANCORA CHIUSA LA STAZIONE REPUBBLICA.
PER QUANTO RIGUARDA LA METRO C, CHIUSA LA STAZIONE GRANITI PER UN GUASTO TECNICO; SULLA STESSA È RIPROGRAMMATO IL SERVIZIO, CON CORSE OGNI 15 MINUTI.
DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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