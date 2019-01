Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2019 ore 18:45

VIABILITÀ DEL 15 GENNAIO 2019 ORE 18.35 ARIANNA CAROCCI

PARTIAMO DAL RACCORDO: IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA; IN ESTERNA, CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E VIA DEL MARE E PIÙ AVANTI TRA PONTINA E TUSCOLANA.

INCOLONNAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO DALLA COLOMBO A VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DEL RACCORDO.

ANCORA CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA CHIUSA LA STAZIONE BARBERINI, I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI; RICORDIAMO INOLTRE CHE È ANCORA CHIUSA LA STAZIONE REPUBBLICA.

PER QUANTO RIGUARDA LA METRO C RIPROGRAMMATO IL SERVIZIO, CON FREQUENZA DI 15 MINUTI; RIAPERTA LA STAZIONE GRANITI.

